В Сумах пройдет романтический забег

Романтический забег сразу после Дня Святого Валентина пройдет в городском парке им. Кожедуба.
Приглашаются на забег пары и одиночки. Дистанция 5 км. Начало в 12.00.
Стоимость регистрации:
Дистанция 5 км
ПАКЕТ STANDARD (Медаль финишера, чип, стартовый номер, питание, камера хранения) - 300 грн
Дистанция 5 км парой
ПАКЕТ STANDARD (Медаль финишера, чип, стартовый номер, питание, камера хранения) - 600 грн
Для регистрации нужно заполнить форму.
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