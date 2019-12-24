На Сумщине продают фальсифицированное масло Покупая масло дешево, вы должны понимать, что это может быть фальсификат.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области сообщает, что по результатам проведения планового мероприятия государственного надзора (контроля) специалистами Краснопольского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области установлено, что в обращении оператора рынка находится масло сладкосливочное селянское 72,5% жира, масса нетто 200 г, стоимостью 26,90 грн, производитель и адрес мощностей объекта производства ФЛП Мелешков В.В, ул. Софиевская, 21, г. Дунаевцы, Хмельницкая область.

Во время инспектирования было выяснено, что вышеупомянутый производитель отсутствует в Государственном реестре операторов рынка, на которые выдано эксплуатационное разрешение, что является нарушением Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов». На указанный пищевой продукт не предоставлено товарно-транспортных накладных.

Также специалистами Дунаевского района ГУ ГППС Хмельницкой области, было сообщено, что ФЛП Мелешков В.В. никогда не совершал и не осуществляет деятельность по адресу указанному на упаковке масла, эксплуатационное разрешение ФЛП Мелешков В.В. не выдавалось, и для получения его данный субъект хозяйствования никогда не обращался, согласно Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Мелешков В.В. не зарегистрирован как ФЛП, улицы Софиевская, как указано на маркировке, в г. Дунаевцы Хмельницкой области не существует.

Главным государственным ветеринарным инспектором Сумской области в соответствии с требованиями ст. 8 Закона Украины «Об изъятии из обращения, переработке, утилизации, уничтожении или дальнейшем использовании некачественной и опасной продукции» было принято решение немедленно провести изъятие из оборота пищевой продукции, а именно масла сладкосливочное селянское 72,5% жира, масса нетто 200 г.

Уважаемые потребители, берегите себя и своих близких, покупая масло, обращайте особое внимание на маркировку товара, место его производства и качество упаковки. Не стоит покупать подозрительно дешевое масло, ведь приобретение фальсификата не даст никакого удовольствия и пользы, а нанесет только дополнительных хлопот по улучшению состояния здоровья, сообщает сайт ведомства.