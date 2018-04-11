Городские власти ждут, пока в сумской школе рухнет крыша В школе №21, что на Химгородке в Сумах, критическая ситуация с крышей. Зданию школы - 60 лет, и крыша уже давно нуждалась в капремонте. А прошлым летом комиссия, созданная по распоряжению мэра, провела обследование и установила, что крыша в аварийном состоянии.

Нынешняя теплая и сырая зима усугубила ситуацию - кровля разрушается буквально на глазах, так как трухлые деревянные конструкции поглощают влагу. По проектно-сметной документации, на капремонт крыши нужно 1,42 млн. грн., но в горбюджете на 2020 год деньги на эти цели заложены не были, пишет Ваш шанс.

Самое печальное, что ничем не смогла помочь школе и планово-бюджетная депутатская комиссия, которая рассматривала этот вопрос 6 февраля.

- Эта проблема обсуждается уже не первый год и каждый раз переносится - то на второе полугодие, то еще куда-то, а денег все нет, - рассказал директор 21-й школы Олег Шпаков. - Я уже четвертый год хожу по комиссиям, встречался и с мэром, и с профильным замом. На сегодня ситуация, прямо скажем, критическая: если не закрыть этот вопрос хотя бы частично, то с 1 сентября я не открою школу. Сам я не буду четвертый год подряд нести ответственность и не спать по ночам из-за этого.

По словам директора, полная стоимость работ по проекту - 1,42 млн. грн. Специалисты, которые обследовали крышу, сказали, что на 900 тысяч можно закрыть основные проблемные участки, а 700 тысяч - критически минимальная сумма, необходимая, чтобы заменить самые опасные балки, которые в любой момент могут упасть. Если таких денег нет и их неоткуда взять, тогда, по словам О.Шпакова, надо решать вопрос с закрытием третьей части школы - перекрыть, оградить и т.д.

Председатель комиссии Владимир Шилов сказал прямо, что свободных денег в бюджете нет, и посоветовал директору обратиться к депутатам, которые закреплены за округами на Химгородке (Виктория Гробова, Оксана Малюк, Евгений Косяненко), чтобы они помогли депутатскими средствами.

- Я к ним уже обращался, они дали денег, В.Гробова - 200 тысяч, Е.Косяненко - 70, и с О.Малюк вот только вчера договорились, правда, она к нам еще не доехала, - сказал О.Шпаков. - Но тут надо учитывать и другой момент: все это время, пока крыша текла, у нас внутри текло с четвертого по первый этаж. И у нас с депутатами по округу была договоренность такая: раз уж была встреча с мэром и заместителями, чтобы на крышу хотя бы половину необходимой суммы из бюджета выделили, то депутаты дадут денег на ремонт внутренних помещений, которые пострадали от постоянных затоплений. Потому что можно сделать крышу, а кабинеты при этом все равно работать не будут. И депутаты выделили деньги именно на ремонты кабинетов. Но вы ведь видели фотографии этой крыши, подскажите выход из положения!

Однако оказалось, что никакого конкретного выхода депутаты предложить не могли или не хотели. Потому что вместо того чтобы подумать, откуда можно снять эти 700 тысяч (тем более что директор департамента финансов горсовета Светлана Липовая - тоже член комиссии), они стали упорно переводить стрелки на градоначальника и его подчиненных.

- Какой выход? Идите к мэру и профильному заму, - посоветовал депутат Виталий Жиленко.

- Да я же уже был у них! - напомнил директор школы. - Они поддерживают выделение денег, но не мэр же выделяет средства, решение должны принять депутаты. Поэтому я и пришел на планово-бюджетную комиссию.

- Получается, мэр у нас есть только де-юре... - сказал депутат Дмитрий Лантушенко.

- Да, - согласился депутат Владимир Чепик, - если бы он действительно хотел это сделать, он бы вызвал Светлану Андреевну (Липовую. - А.З.) и профильного зама еще год назад и сказал: найдите, откуда снять, но чтобы в бюджет 2020 года это было заложено и точка!

В итоге, когда директор 21-й школы в очередной раз спросил, что ему делать, если он был уже и у мэра, и у депутатов, и на комиссиях, и вообще где только можно, причем по несколько раз, члены планово-бюджетной комиссии решили дать протокольное поручение мэру Сум и его профильному заму Вере Мотречко: найти возможность выделить средства в сумме 1,42 млн. на капремонт кровли 21-й школы.

- Пусть они думают, где найти эти деньги, откуда снять, - резюмировал Владимир Шилов.

В общем, по сути, решение ни о чем. Остается надеяться, что этот замкнутый круг разорвется и деньги найдутся прежде, чем крыша в школе рухнет кому-нибудь на голову...