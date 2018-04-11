Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21147

Городские власти ждут, пока в сумской школе рухнет крыша

В школе №21, что на Химгородке в Сумах, критическая ситуация с крышей. Зданию школы - 60 лет, и крыша уже давно нуждалась в капремонте. А прошлым летом комиссия, созданная по распоряжению мэра, провела обследование и установила, что крыша в аварийном состоянии.

Нынешняя теплая и сырая зима усугубила ситуацию - кровля разрушается буквально на глазах, так как трухлые деревянные конструкции поглощают влагу. По проектно-сметной документации, на капремонт крыши нужно 1,42 млн. грн., но в горбюджете на 2020 год деньги на эти цели заложены не были, пишет Ваш шанс.

Самое печальное, что ничем не смогла помочь школе и планово-бюджетная депутатская комиссия, которая рассматривала этот вопрос 6 февраля.

- Эта проблема обсуждается уже не первый год и каждый раз переносится - то на второе полугодие, то еще куда-то, а денег все нет, - рассказал директор 21-й школы Олег Шпаков. - Я уже четвертый год хожу по комиссиям, встречался и с мэром, и с профильным замом. На сегодня ситуация, прямо скажем, критическая: если не закрыть этот вопрос хотя бы частично, то с 1 сентября я не открою школу. Сам я не буду четвертый год подряд нести ответственность и не спать по ночам из-за этого.

По словам директора, полная стоимость работ по проекту - 1,42 млн. грн. Специалисты, которые обследовали крышу, сказали, что на 900 тысяч можно закрыть основные проблемные участки, а 700 тысяч - критически минимальная сумма, необходимая, чтобы заменить самые опасные балки, которые в любой момент могут упасть. Если таких денег нет и их неоткуда взять, тогда, по словам О.Шпакова, надо решать вопрос с закрытием третьей части школы - перекрыть, оградить и т.д.

Председатель комиссии Владимир Шилов сказал прямо, что свободных денег в бюджете нет, и посоветовал директору обратиться к депутатам, которые закреплены за округами на Химгородке (Виктория Гробова, Оксана Малюк, Евгений Косяненко), чтобы они помогли депутатскими средствами.

- Я к ним уже обращался, они дали денег, В.Гробова - 200 тысяч, Е.Косяненко - 70, и с О.Малюк вот только вчера договорились, правда, она к нам еще не доехала, - сказал О.Шпаков. - Но тут надо учитывать и другой момент: все это время, пока крыша текла, у нас внутри текло с четвертого по первый этаж. И у нас с депутатами по округу была договоренность такая: раз уж была встреча с мэром и заместителями, чтобы на крышу хотя бы половину необходимой суммы из бюджета выделили, то депутаты дадут денег на ремонт внутренних помещений, которые пострадали от постоянных затоплений. Потому что можно сделать крышу, а кабинеты при этом все равно работать не будут. И депутаты выделили деньги именно на ремонты кабинетов. Но вы ведь видели фотографии этой крыши, подскажите выход из положения!

Однако оказалось, что никакого конкретного выхода депутаты предложить не могли или не хотели. Потому что вместо того чтобы подумать, откуда можно снять эти 700 тысяч (тем более что директор департамента финансов горсовета Светлана Липовая - тоже член комиссии), они стали упорно переводить стрелки на градоначальника и его подчиненных.

- Какой выход? Идите к мэру и профильному заму, - посоветовал депутат Виталий Жиленко.

- Да я же уже был у них! - напомнил директор школы. - Они поддерживают выделение денег, но не мэр же выделяет средства, решение должны принять депутаты. Поэтому я и пришел на планово-бюджетную комиссию.

- Получается, мэр у нас есть только де-юре... - сказал депутат Дмитрий Лантушенко.

- Да, - согласился депутат Владимир Чепик, - если бы он действительно хотел это сделать, он бы вызвал Светлану Андреевну (Липовую. - А.З.) и профильного зама еще год назад и сказал: найдите, откуда снять, но чтобы в бюджет 2020 года это было заложено и точка!

В итоге, когда директор 21-й школы в очередной раз спросил, что ему делать, если он был уже и у мэра, и у депутатов, и на комиссиях, и вообще где только можно, причем по несколько раз, члены планово-бюджетной комиссии решили дать протокольное поручение мэру Сум и его профильному заму Вере Мотречко: найти возможность выделить средства в сумме 1,42 млн. на капремонт кровли 21-й школы.

- Пусть они думают, где найти эти деньги, откуда снять, - резюмировал Владимир Шилов.

В общем, по сути, решение ни о чем. Остается надеяться, что этот замкнутый круг разорвется и деньги найдутся прежде, чем крыша в школе рухнет кому-нибудь на голову...

Общество Школа № 21

По тематике

11.04.2018 09:21

Три сумские школы изменили название

На мартовской сессии городского совета депутаты поддержали решение об изменении названия трех общеобразовательных учебных заведений....

Новости

Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
12.02.2020 12:51
Карантин в школах Сум продлится до конца рабочей недели
11.02.2020 15:13
В Сумах задержали адвоката, которая 41 раз сообщала о заминировании местных учреждений
11.02.2020 12:42
У шосткинца полицейские изъяли гранату Ф-1
Сегодня 11:28
Городские власти ждут, пока в сумской школе рухнет крыша
Сегодня 11:21
Сумской суд отказал пожизненно заключенному убийце и насильнику ребенка в смягчении наказания
Сегодня 11:06
На Сумщине продают фальсифицированное масло
Сегодня 10:58
Сумские дзюдоистки с медалями чемпионата Украины
Сегодня 10:25
В Сумы едет чемпион
Сегодня 09:57
В Сумах пройдет романтический забег
Сегодня 09:15
Будет ли уменьшена плата за обслуживание сетей при отсутствии потребления газа
Сегодня 09:00
В сумской школе № 15 устанавливают пожарную сигнализацию (видео)
Сегодня 08:44
view counter

Статьи

Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Як купувати безпечно в інтернеті
03.02.2020 16:49
Главные новости спорта Украины и мира ®
31.01.2020 13:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 19:00
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:00 19:30
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Кино Дружба
19-55 - 70 грн.
Italian Best Shorts: Кохання у Вічному місті (16+)
Italian Best Shorts: Кохання у Вічному місті (16+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.