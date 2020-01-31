У шосткинца полицейские изъяли гранату Ф-1

Полицейские нашли гранату во время оперативных мероприятий и дальнейшего осмотра двора жителя Шостки. Оперативники изъяли боеприпас из сарая и направили на экспертное исследование. Сам же мужчина объясняет, что гранату Ф-1 он купил, а хранил ее из любопытства.
По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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