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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:28100

У шосткинца полицейские изъяли гранату Ф-1

Хранил боеприпас 34-летний мужчина в хозяйственном помещении своего дома, рядом с домом, в котором, кроме него самого, проживали и его пожилые родители.

Полицейские нашли гранату во время оперативных мероприятий и дальнейшего осмотра двора жителя Шостки. Оперативники изъяли боеприпас из сарая и направили на экспертное исследование. Сам же мужчина объясняет, что гранату Ф-1 он купил, а хранил ее из любопытства.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Боеприпасы Граната Шостка

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