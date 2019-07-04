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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:46262

В Сумах есть средства только на 8 евродворов

В бюджете Сум на 2020 год заложено всего 7,6 млн грн по программе «евродворов».

Однако мэр Сум Александр Лысенко утвердил список из более 50 дворов. От куда будут деньги, непонятно. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат горсовета Владимир Чепик.

«Мэрская команда определилась с перечнем евродворов! Кому из «Батькивщинивского» большинства не достались «евродворы» от мэра Лысенко?

Перечень «евродворов» подготовлен Владимиром Шиловым и утвержден Александром Лысенко, уже опубликован на сайте горсовета. Мэр снова не прислушался к предложениям многих депутатов и наплевал на личные обещания жителям города - обнародовал проект решения о внесении изменений в бюджет, в котором закрепил соответствующий перечень «евродворов» по своему усмотрению.

Данный проект решения содержит два списка «евродворов». Первый - реальный, финансирование может осуществляться после принятия решения горсовета. Второй - проектный (по 40 тыс. грн на один проект), сначала будет разработана документация, затем проведено перераспределение бюджетных средств на финансирование ремонтных работ, определенных управлением капитального строительства (Владимиром Шиловым).

Так, из «батькивщинского» большинства мэра не получили «евродворы» в округах, где избирались, следующие депутаты: Борис Богодушко, Александр Вегера, Оксана Кубрак, Игорь Кушнир, Светлана Липовая, Сергей Татаренко, Дмитрий Амосов (оба – «Свобода» - Ред.), Денис Бутенко («Самопоміч» - Ред.). Причины этого могут быть разными - уже весь округ в «евродворах», или депутат подчиняется мэру, «и так голосует, как надо», или «в доску свой парень» и другие.

Округа других депутатов из большинства представлены одной или двумя позициями в этом списке. Каждый член фракции «Оппоблок» получил минимум по два объекта в этом списке. Глава фракции «Свободы» Юлия Левченко также получила 2 объекта.

Необходимо отметить и рекордсменов этого «еврозабега»: Василий Гончаров - 7 объектов, Евгений Скоробагатский - 5, Виталий Бурбыка - 4. Напомню, что эти люди являются давними партийными функционерами «Батькивщины».

Но, обещать - не значит жениться! Заигрывание мэра перед депутатами продолжается.

Проектный список содержит 56 объектов. Средняя стоимость ремонта придомовой территории от УКС стандартная - 1 млн грн. Где мэр возьмет больше 55 млн грн на такой амбициозный план при дефиците бюджета? Реально выглядит список в зеленой рамке, там всего 8 «евродворов»: в округах депутата Василия Гончарова («Батькивщина»), Олег Левченко («Батькивщина») и братьев Препек («Оппоблок»).

Так и остались невыполненными личные обещания мэра Александра Лысенко жителям по ремонту придомовых территорий пятиэтажных домов по ул. Рыбалко, д.6, ул. Супруна, д. 22, ул. Троицкая, д. 17, пер. Институтский, д. 7. Люди ждут годами. Данные объекты отсутствуют в списке. Фактически подтверждается нежелание мэра решить данные проблемы.

Всего на проект «евродвор» в бюджете заложено 7,6 млн грн», - написал депутат.

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Общество Евродворы

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