Сумчан запрошують на виставку епатажної Ірини Гаршиної

Ірина Гаршина презентує виставку живопису «Та допоможе нам Фройд!» у Сумській міській галереї.
Офіційне відкриття 18 лютого о 17.00.
Вхід вільний.
Екстравагантна, цікава, вибухова, глибока, жіночна, сильна, пікантна, яскрава....
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