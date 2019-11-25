Приключения декоративного Ярослава Мудрого в Сумах (комикс) Главный архитектор Сумщины Олег Кривцов запустил серию комиксов с участием декоративной скульптуры Ярославу Мудрому.

Он выкладывает их на своей странице в Фейсбуке. Полное собрание опубликовал экс-мэр Сум Генналий Минаев.

"Очень удачная и точная по смыслам серия комиксов @Олег Кривцов (Цинічний Оптиміст) о приключениях в Сумах декоративно-садово-парковой скульптуры «Памятник Ярославу Мудрому»! :-)", - написал он.

Напомним: памятник Ярославу Мудрому открыли в октябре прошлого года. Однако его непропорциональность прославила его на всю Украину и не только. Сергей Винтоняк зарегистрировал петицию о сносе памятника как незаконно установленного. Также была петиция, подписанная в основном чиновниками Сумской мэрии, о защите памятника. Обе набрали необходимое количество голосов. Были подготовлены соответствующие проекты решений исполкома, которые висели на сайте мэрии с ноября. Однако 17 января в рабочем порядке (то есть непублично) было принято решение о переименовании памятника в декоративную скульптуру. Только после этого были рассмотрены оба проекта решения по петициям, оба не поддержаны.