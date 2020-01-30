В Глухове в бывшем ЗАГСе открыли центр развития и досуга

И дети, и родители провели время весело. Были конкурсы, прозвучали зажигательные песни. Творческий руководитель Алиса Ковалева провела мастер-класс по плетению сувениров-сердец. В течение праздничной программы дети активно катались с горки в сухой бассейн, играли в настольный футбол и общались, пишет Неделя.
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