Сумские баскетболисты примут мариупольских

На паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57) БК «СумДУ» будет принимать БК «Мариуполь». Игры начнутся в субботу в 18.00, в воскресенье в 12.00.
После 13-ти туров у сумчан 37 очков (15 побед и 7 поражений) и третье место, у гостей – 34 (12-10) и шестое место в группе 1.
В первом круге сумчане дважды были сильнее соперников в Мариуполе 91:66 и 95:84.
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