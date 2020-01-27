Сумские баскетболисты примут мариупольских 15-16 февраля в Сумах пройдут игры 14-го тура чемпионат Украины по баскетболу в высшей лиге.

На паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57) БК «СумДУ» будет принимать БК «Мариуполь». Игры начнутся в субботу в 18.00, в воскресенье в 12.00.

После 13-ти туров у сумчан 37 очков (15 побед и 7 поражений) и третье место, у гостей – 34 (12-10) и шестое место в группе 1.

В первом круге сумчане дважды были сильнее соперников в Мариуполе 91:66 и 95:84.