На Сумщине рыбак наткнулся на боеприпас

На место происшествия была направлена оперативная группа Ямпольского районного сектора Управления ГСЧС Украины в Сумской области, работники которой идентифицировали опасную находку как артиллерийский снаряд калибра 152 мм.
По факту обнаружения боеприпасов известность правоохранительные органы и подана заявка в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны) на изъятие и уничтожение.
С начала года на Сумщине зафиксировано 12 случаев обнаружения взрывоопасных предметов.
Управление ГСЧС Украины в Сумской области напоминает, что боеприпасы времен Второй мировой войны, несмотря на размеры и значительный возраст, крайне опасны. Встретить их можно в разных местах. Найдя боеприпас, ни в коем случае не прикасайтесь и не подпускайте к нему людей. О находке срочно сообщите непосредственно Службу спасения «101» или местные органы власти, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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