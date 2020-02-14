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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине рыбак наткнулся на боеприпас

13 февраля в 16:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение, о том, что в реке Ивот в пгт Ямполь во время рыбалки на берегу, на расстоянии 300 м от жилых домов обнаружен предмет, внешне похожий на боеприпас времен Второй мировой войны.

На место происшествия была направлена оперативная группа Ямпольского районного сектора Управления ГСЧС Украины в Сумской области, работники которой идентифицировали опасную находку как артиллерийский снаряд калибра 152 мм.

По факту обнаружения боеприпасов известность правоохранительные органы и подана заявка в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны) на изъятие и уничтожение.

С начала года на Сумщине зафиксировано 12 случаев обнаружения взрывоопасных предметов.

Управление ГСЧС Украины в Сумской области напоминает, что боеприпасы времен Второй мировой войны, несмотря на размеры и значительный возраст, крайне опасны. Встретить их можно в разных местах. Найдя боеприпас, ни в коем случае не прикасайтесь и не подпускайте к нему людей. О находке срочно сообщите непосредственно Службу спасения «101» или местные органы власти, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы

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