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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:34469

Сумкие копы помогли быстро доставить ребенка в реанимацию (видео)

Патрульные помогли быстро доехать до больницы родителям с ребенком, который нуждался в неотложной медицинской помощи.

Обычная смена патрульных. Около 20.00. На улице Ильинской инспекторы роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) выносили на водителя админматериал за нарушение ПДД. Как вдруг, у патрульных остановился автомобиль, водитель которого обратился к ним за помощью. «Ребята, помогите быстро доехать до больницы. Ребенка везем в реанимацию», - прозвучали слова мужчины, после которых не было ни минуты промедления.

«Мы сделали так, как поступил бы любой. Ведь нет ничего важнее жизни и здоровья детей», - говорит полицейский роты ТОР Игорь Ильяшенко.

Включив спецсигналы и маячки синего цвета, патрульные роты ТОР сопроводили автомобиль в детскую больницу за считанные минуты. В медицинском учреждении ребенка с родителями уже ждали врачи и сразу же начали оказывать необходимую помощь.

Сейчас с девочкой все хорошо, она находится дома.

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