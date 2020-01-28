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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:16107

Школи Сумщини мають можливість долучитись до проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність»

Учителі-учасники проєкту пройдуть навчання з інфомедійної грамотності та одержать матеріали для інтеграції відповідних навичок у свої уроки. Ціль проєкту – навчити учнів критично сприймати інформацію, протидіяти маніпуляціям, усвідомити цінність високоякісної інформації в контексті шкільної освіти.

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у рамках цього проєкту запрошує до участі школи з районних центрів, ОТГ, селищ, сіл, міст і містечок України (крім обласних центрів). На сьогодні у проєкті бере участь уже 400 шкіл і понад 1100 вчителів з усіх обласних центрів України. У 2019 році 16 шкіл міста Суми приєдналися до проєкту і вже впроваджують інфомедійну грамотність на своїх уроках.

За словами менеджерки проєкту «Вивчай і розрізняй: інфомедійна грамотність» Любові ВАСИЛЬЧУК, участь у проєкті допомагає розвинути навички інфомедійної грамотності як вчителям, так і учням. За попередніми результатами проекту, 93% вчителів вважають, що матеріали проєкту зробили уроки цікавішими, а 86% вчителів відзначають, що матеріали допомогли їм краще розкрити теми уроків. Учні-учасники проєкту краще розрізняють факти від суджень, розуміють, як працюють медіа, та вміють визначати неправдиві новини. Розвиток навичок критичного сприйняття інформації є дуже важливим для нашої країни, яка все ще перебуває у стані інформаційної війни. 

До участі у конкурсі запрошуються вчителі, які викладають історію у 8-10 класах, українську мову та літературу у 8-9 класах і мистецтво у 9 класі. При відборі учасників організатори віддаватимуть перевагу заявкам від колективу вчителів зазначених предметів, які бажають долучитись до проєкту та на їхню мотивацію. Відібрані школи та їх колективи отримають від команди проєкту підтвердження про проходження конкурсного відбору. До вересня 2020 року нові вчителі-учасники проєкту пройдуть спеціальне навчання з інтеграції інфомедійної грамотності в уроки. Електронні матеріали проєкту будуть надані вчителям після проходження тренінгів.

Відбір учасників триває з 7 по 25 лютого. Для участі у конкурсі педагогам потрібно: знайти однодумців-учителів; отримати згоду від директора школи на участь у проєкті; заповнити анкету-заявку, яка доступна за вказаним вище посиланням.

Довідково: Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси. У рамках проєкту розробляються навчальні матеріали для вчителів (8-10 клас), проводяться тренінги та навчання для установ-учасників проекту (школи, ІППО, педагогічні ЗВО), запроваджується навчання за розробленими матеріалами.

Детальніше про конкурс та проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» на сторінці: http://l2dua.com/.

Общество Конкурс Образование Школы

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