На Сумщине определили ТОП-10 приоритетных мест области, которые нуждаются в восстановлении

Среди них: «Усадьба Линтваревых на Луке», в западном флигеле которого размещен мемориальный дом-музей А.П. Чехова, мраморные памятники на семейном захоронении Харитоненко работы скульптора Аристида Круази в г. Сумы, городище летописного города Путивль, «Круглый двор» в г. Тростянец, «Музей усадьба генерала М.И. Драгомирова» в г. Конотоп, «Музей кролевецкого ткачества», «Ансамбль Гамалеевского монастыря» в Шосткинском районе, Сумской областной художественный музей им. Н. Онацкого, «Посульски курганы» Роменщны, «Николаевская церковь» - главный храм города Глухов в гетманский период Левобережной Украины.
В Государственный реестр недвижимых памятников Украины приказом Министерства культуры, молодежи и спорта от 10.02.2020 № 630 внесены 2180 памятников местного...
24 сентября состоялось заседание Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при управлении культуры Сумской облгосадминистрации....
Уже в этом году на памятниках архитектуры в Сумах появятся охранные таблички, в которых будет содержать информация об объекте.... 1
В области создадут «Областной центр охраны и научных исследований объектов культурного наследия»....