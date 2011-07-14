На Сумщине определили ТОП-10 приоритетных мест области, которые нуждаются в восстановлении Управление культуры Сумской облгосадминистрации на обращение Офиса Президента Украины подготовило предложения о «Топ-10 приоритетных мест историко-культурного наследия» с целью ревитализации и восстановления объектов.

Среди них: «Усадьба Линтваревых на Луке», в западном флигеле которого размещен мемориальный дом-музей А.П. Чехова, мраморные памятники на семейном захоронении Харитоненко работы скульптора Аристида Круази в г. Сумы, городище летописного города Путивль, «Круглый двор» в г. Тростянец, «Музей усадьба генерала М.И. Драгомирова» в г. Конотоп, «Музей кролевецкого ткачества», «Ансамбль Гамалеевского монастыря» в Шосткинском районе, Сумской областной художественный музей им. Н. Онацкого, «Посульски курганы» Роменщны, «Николаевская церковь» - главный храм города Глухов в гетманский период Левобережной Украины.