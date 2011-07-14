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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54412

На Сумщине определили ТОП-10 приоритетных мест области, которые нуждаются в восстановлении

Управление культуры Сумской облгосадминистрации на обращение Офиса Президента Украины подготовило предложения о «Топ-10 приоритетных мест историко-культурного наследия» с целью ревитализации и восстановления объектов.

Среди них: «Усадьба Линтваревых на Луке», в западном флигеле которого размещен мемориальный дом-музей А.П. Чехова, мраморные памятники на семейном захоронении Харитоненко работы скульптора Аристида Круази в г. Сумы, городище летописного города Путивль, «Круглый двор» в г. Тростянец, «Музей усадьба генерала М.И. Драгомирова» в г. Конотоп, «Музей кролевецкого ткачества», «Ансамбль Гамалеевского монастыря» в Шосткинском районе, Сумской областной художественный музей им. Н. Онацкого, «Посульски курганы» Роменщны, «Николаевская церковь» - главный храм города Глухов в гетманский период Левобережной Украины.

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Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
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Italian Best Shorts: Кохання у Вічному місті (16+)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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