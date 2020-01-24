На Сумщине будут судить водителя, сбившего насмерть велосипедиста Ахтырской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего мужчины, который сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП.

Происшествие произошло 23 декабря 2019 года около 18:30 на территории Великописаревского района, между селами Рябина и Кириковка. Водитель, управляя автомобилем «Chevrolet Lacetti», совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места происшествия. 53-летний местный житель, который на велосипеде ехал на работу, от полученных травм скончался на месте.

«Сотрудники полиции в считанные часы установили личность виновника ДТП и задержали его. Все это время он скрывался в зарослях неподалеку от своего дома и наблюдал за правоохранителями, которые его разыскивали. Установлено, что водитель отвлекся от управления транспортным и не принял мер к снижению скорости, в результате чего совершил наезд на потерпевшего, который ехал на велосипеде по проезжей части в попутном направлении», - рассказал заместитель руководителя Ахтырской местной прокуратуры Виталий Пирогов.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели потерпевшего) УК Украины. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы. Приговор он ждет в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.