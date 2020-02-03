В молдавских поездах сумские пограничники обнаружили скрытые товары

Осматривая один из поездов, пограничный наряд в конструктивных особенностях пассажирского вагона, а именно в коридоре под полом, обнаружил тайник, в котором находились около 85 блоков со смесью табака для кальяна. В другом поезде пограничники за обшивкой над окном одного из пассажирских купе обнаружили сенсорные экраны для мобильных телефонов в количестве 141 шт.
Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные товары пытались двое граждан Молдовы - проводники этих поездов.
Сейчас обнаруженные товары изъяты.
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