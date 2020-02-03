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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:06412

В молдавских поездах сумские пограничники обнаружили скрытые товары

За прошедшие сутки в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки двух поездов, следовавших из Москвы в Кишинев, пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы обнаружили товары народного потребления, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

Осматривая один из поездов, пограничный наряд в конструктивных особенностях пассажирского вагона, а именно в коридоре под полом, обнаружил тайник, в котором находились около 85 блоков со смесью табака для кальяна. В другом поезде пограничники за обшивкой над окном одного из пассажирских купе обнаружили сенсорные экраны для мобильных телефонов в количестве 141 шт.

Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные товары пытались двое граждан Молдовы - проводники этих поездов.

Сейчас обнаруженные товары изъяты.

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