В Шостке вор украл рюкзак из школьной раздевалке Заинтересовал злоумышленника рюкзак с вещами, оставленный на время тренировки в незапертой раздевалке.

По словам 19-летней девушки, перед тренировкой она оставила рюкзак с кроссовками, паспортом и другими личными вещами в школьной раздевалке. Вернувшись, своих вещей она не нашла.

Правоохранители провели розыскные мероприятия и установили причастность к краже неоднократно судимого 34-летнего жителя Шостки. Он признался в содеянном и рассказал полицейским, что в учебное заведение зашел случайно. Увидел незапертую раздевалку и похитил подходящий рюкзак. Имущество он оставил у себя.

Сейчас похищенные вещи правоохранители изъяли и вернули владелице. В отношении подозреваемого в полиции открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.