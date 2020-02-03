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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:27149

В Глухове владелица иномарки окатила из лужи 4-х месячную малышку, мать вызвала полицию

Инцидент произошел вчера, по улице Веригинская. Участниками ситуации стала мамочка с ребенком и женщина-автомобилист.

“При всем моем уважении к водителям, нужно иметь для начала человеческое отношение. Поскольку после недавно выпавшего снега, в городе на дорогах очень много воды, будьте внимательны, притормаживайте до того, как увидели лужу, а не в ней.”, – пишет в соцсетях Анастасия Гапонова.

Далее девушка обнародовала данные автомобиля и рассказала подробности произошедшего:

“Многоуважаемая мадам, водитель Hyundai sonata белого цвета, ВМ1772АР, это обращение в первую очередь к Вам. Если у Вас есть дети и их ни разу не обрызгивали грязью или Вас, Вам повезло. Благодаря Вам, мой ребенок умылся грязью. Малышке 4 месяца. Вам не стыдно? 

Лужа на всю дорогу, я свернула в переулок чтобы и машинам не создавать проблем и чтобы обойти, но… изначально полетели брызги на нас, и на против нас начала притормаживать эта машина, буквально через пару метров свернула в проулок, ну думаю если она там стоит подойду, нет в другой раз – всё-равно часто ее вижу. Подхожу, она разворачивается, я ее торможу, она едет, я начала на нее идти и показывать чтобы опустила окно и остановилась, она притормозила опустила окно и говорит:
-“что надо”?
-вы себя хорошо чувствуете? А я и ребёнок нет, ладно я, но грязь попала внутрь на лицо малышке, это норма вы считаете?
– я вообще-то затормозила
– правильно, уже в луже, и после того как обрызгали.
– ну извините “

На этом конфликт не был исчерпан, Анастасия вызвала полицию. Но, со слов девушки, правоохранители констатировали безнадежность спора в данном дорожном инциденте, пишет Глухів.інфо.

“Я психанула и вызвала патруль. Мне и сказали что ей ничего не будет, хотите – подавайте в суд, но не факт что вы докажите, она скажет что ее там не было и все. Заявление приняли. Но…финал все знают.
Ребят, такое каждый день с нами случается, но обычно меня или низ коляски, но когда дело касается детей, я думаю Вам бы так же не приятно было.”

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