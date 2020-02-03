На Сумщине обокрали монастырь Полицейские Путивльщины раскрыли кражу монастырского имущества двухлетней давности.

Как установили правоохранители, аккумуляторную батарею и зарядное устройство трактора, принадлежавшего Мовчанскому женскому монастырю, украл 33-летний житель районного центра.

Оперативники получили информацию, что этот мучжина якобы причастен к нескольким кражам, совершенным в городе и районе. Следователи провели обыск по месту его проживания, а самого допросили с использованием полиграфа.

И выяснили, что именно он два года назад похитил имущество, которое принадлежит местной женской обители. Ущерб, нанесенный монастырю, достигает более чем 5000 гривен.

«Признался подозреваемый только после допроса на полиграфе, - комментирует Александр Торчицкий, начальник Путивльского отделение полиции. - оправдывается, что к краже его подтолкнуло безденежье. Рассказал, как будучи в хозяйственном дворе монастыря, заинтересовался трактором. Убедившись, что его никто не видит, потихоньку отсоединил клеммы аккумулятора и похитил его вместе с зарядным устройством. Сначала спрятал «добычу» неподалеку в заброшенном помещении, а затем перенес домой».

В рамках уже открытого по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины уголовного производства следователи аккумуляторную батарею у мужчины изъяли. Что касается зарядного устройства, то его злоумышленник успел продать за 300 гривен.

Теперь путивлянину придется не только возместить ущерб, но и предстать перед судом. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.