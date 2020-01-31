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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:441442

В понедельник школы Сум возобновляют обучение

В понедельник, 17 февраля, учреждения общего среднего образования Сум восстанавливают учебный процесс после карантина.

Как сообщили в отделе здравоохранения, оснований для продления карантина нет, ведь наблюдается стабилизация эпидемической ситуации, что свидетельствует об эффективности ограничительных мер.

По данным еженедельного мониторинга за седьмую неделю (с 7 по 14 февраля) в Сумах зарегистрировано 1765 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 675 случаев (на 27,7%) меньше чем на предыдущей неделе - 2440.

Среди больных 54,2% (958 человек) - дети до 18 лет, на 35,2% меньше, чем на прошлой неделе, из них школьников - 425 (на предыдущей неделе - 619).

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 664,8 на 10000 населения, что ниже круглогодичный пороговый уровень и средний уровень заболеваемости (круглогодичный порог 665,3 на 10000 населения).

Госпитализировано за указанный период 175 жителей города - 9,9% от всех больных (на прошлой неделе - 202). Среди заболевших 69,7% (122 человека - это дети), из них школьников - 42 (на прошлой неделе - 50).

За прошедшую неделю зарегистрировано 45 случаев заболевания гриппом (все взрослые). Летальных случая от осложнений гриппа не было.

В КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» по состоянию на 14 февраля находятся на лечении в инфекционных койках 112 детей, из них с гриппом и ОРВИ 109 человек (70 - с ОРВИ, средне тяжелое течение, двое с гриппом, 37 - с пневмонией). В КНП «Клиническая больница № 4» лечатся 27 человек, из которых 15 - с пневмонией и 12 - с ОРВИ.

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