В Конотопе пройдут соревнования по спидкубингу

Условия участия в соревнованиях по скоростной сборке кубика Рубика:
1. Соревнования включают в себя следующие дисциплины: 2х2х2, 3х3х3, 4х4х4 и пирамидка.
2. Бесплатная регистрация и участие в соревнованиях.
3. Предварительная регистрация участника в электронном виде, по ссылке.
4. Отсутствие возрастных ограничений.
5. Наличие собственного кубика Рубика.
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб несовершеннолетний мотоциклист....
Напомним, что осенью прошлого года конотопские полицейские совместно с сотрудниками местной прокуратуры и управления Службы безопасности Украины в Сумской области...
3 февраля в 8:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Лезаревского в с. Подлипное...
Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлено в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего конотопчанина, который систематически занимался незаконным оборотом наркотических...
По факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребенок, в полиции открыли уголовное производство....