Сумские хоккеистки стартовали в Кубке европейских чемпионов

В турнире принимают участие восемь команд, разбитых на первом этапе на две группы.
МСК «Сумчанка» играет в группе А. Первая игра прошла против хозяек турнира – «hdm». Счет открыли наши на 7-й минуте, - отличилась Юлия Шевченко. Спустя минуту нидерландки отыгрались. На 28-й минуте хозяйки вышли вперед, но тут же наши сравняли, - гол снова на счету Шевченко.
В другом матче группы А испанский Club Campo de Madrid сыграл в сухую ничью с английским East Grinstead.
В группе В ХК «Минск» (Беларусь) обыграл «Динамо» (Электросталь, РФ) 4:1 (один из голов на счету воспитанницы сумского хоккея Евгении Керноз). А немецкий Düsseldorfer HC был сильнее австрийского SV Arminen 2:1.
Сегодня нашим предстоит еще одна игра, против англичанок.
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