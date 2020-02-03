Сумские хоккеистки стартовали в Кубке европейских чемпионов Сегодня, 14 февраля, в Гааге (Нидерланды) стартовал розыгрыш Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд.

В турнире принимают участие восемь команд, разбитых на первом этапе на две группы.

МСК «Сумчанка» играет в группе А. Первая игра прошла против хозяек турнира – «hdm». Счет открыли наши на 7-й минуте, - отличилась Юлия Шевченко. Спустя минуту нидерландки отыгрались. На 28-й минуте хозяйки вышли вперед, но тут же наши сравняли, - гол снова на счету Шевченко.

В другом матче группы А испанский Club Campo de Madrid сыграл в сухую ничью с английским East Grinstead.

В группе В ХК «Минск» (Беларусь) обыграл «Динамо» (Электросталь, РФ) 4:1 (один из голов на счету воспитанницы сумского хоккея Евгении Керноз). А немецкий Düsseldorfer HC был сильнее австрийского SV Arminen 2:1.

Сегодня нашим предстоит еще одна игра, против англичанок.