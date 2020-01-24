На Сумщине не знают, какие дороги ремонтировать

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик.
«Сегодня мы видим немало информации в СМИ, что якобы очень мало выделено на дороги для Сумщины. Кто-то умышленно нагнетает панику типа «все пропало». Я хочу объяснить, почему Сумская, Черниговская, Киевская и другие области получили меньше денег, чем, например, Киевская или Днепровская». По ее словам, на 2020 год объем субвенции из госбюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог общего пользования местного значения, улиц и дорог комсобственности в населенных пунктах Сумской области составляет 866,7 млн. грн. Эта цифра вычислялась по формуле, где основным показателем является протяженность сети автодорог общего пользования местного значения. Поэтому области с меньшим количеством дорог получили соответственно и меньше средств. Также Ирина Купрейчик объяснила, почему Сумская ОГА не согласовала с «Укравтодором» перечень дорог на строительство и ремонт в 2020 году: «Этот перечень утвержден только в 5 областях. Все остальные на рассмотрении в «Укравтодоре». Мы не подали перечень дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог комсобственности в населенных пунктах Сумской области, которые определили для ремонта. Причина в том, что Сумщина не имеет возможности провести капремонт дорог не менее 5 км в каждом районе области. Выделенных средств хватает на дороги только в 11 районах из 18. Кого обидеть? Дороги везде плохие».
По результатам селекторного совещания под председательством премьер-министра Украины, решено направить до 80% средств субвенции на выполнение ремонтно-строительных работ, до 20% - на эксплуатационное содержание. Поэтому в соответствии с доведенным по итогам селекторного совещания распределением, средства субвенции необходимо направить на: строительство дорог - 16 млн. грн.; текущий мелкий ремонт – 216,700 млн. грн.; ремонт улиц и дорог комсобственности в населенных пунктах – 173,3 млн. грн; строительство, реконструкцию, капитальный и текущий средний ремонт автодорог общего пользования местного значения – 476,7 млн. грн. Был составлен перечень дорог общего пользования местного значения, которые требуют капитального и текущего среднего ремонта - 57,9 км, пишет сайт ОГА.
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