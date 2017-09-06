На Сумщине повышаются закупочные цены на молоко

По данным мониторинга закупочных цен на молоко (сырье), проведенного областным Департаментом агропромышленного развития, их уровень по сельскохозяйственным предприятиям области в зависимости от сорта молока по состоянию на 10 февраля в среднем составляли 10,2 гривен за 1 килограмм (с НДС), что на 10 % выше соответствующего периода 2019 и на 3% превышает этот показатель по сравнению с 1 января 2020. При этом средняя цена молока класса экстра достигла 10,9 гривен за 1 килограмм, что на 15% выше соответствующего периода прошлого года, и на 6% к началу года; высшего и 1 сортов - 10,0-9,8 гривен за 1 килограмм, что на 8% и 3% выше соответствующих периодов.
Молоко от домохозяйств населения с декабря прошлого года молокозаводами области закупается по цене 5,50 гривен за килограмм (с НДС), что в среднем на 6% превышает соответствующий период прошлого года.
По Украине на 10 февраля 2020 средняя цена на молоко от предприятий составляет 9,2 гривен за 1 килограмм (1 сорт), хозяйств населения - 5,8 гривен, что соответственно на 4% и 7% выше февраля 2019 года.
Справка. Закупку и переработку молока в Сумской осуществляют 6 молокоперерабатывающих предприятий, а также отдельные сельскохозяйственные обслуживающие и производственные кооперативы.
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