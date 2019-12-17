В Сумах в областной детской больнице установлен комплекс «BRAINTEST»

Аппарат позволяет осуществлять ЭЭГ-видеомониторинг - длительную одновременную запись ЭЭГ и видео поведения пациента.
По информации областного управления здравоохранения, синхронная запись электроэнцефалограммы и видеоизображения пациента позволяет четко сопоставить неврологические симптомы (движения, тики, нарушения сознания) с картиной ЭЭГ и сделать вывод о том, являются ли эти феномены эпилептическими или нет. В отличие от рутинной ЭЭГ продолжительная регистрация (мониторинг) позволяет выявлять изолированные по временной шкале (редкие) эпилептические феномены.
Видеомониторинг дневного или ночного сна позволяет не только дифференцировать парасомнии с ночными стертыми эпилептическими приступами, но и выявить такие феномены, как CSWS / ESES с когнитивной эпилептиформными дезинтеграцией.
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