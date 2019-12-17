Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57232

В Сумах в областной детской больнице установлен комплекс «BRAINTEST»

В отделении для детей с поражением центральной нервной системы с нарушением психики установлено Комплекс электроэнцефалографический компьютерный «Braintest».

Аппарат позволяет осуществлять ЭЭГ-видеомониторинг - длительную одновременную запись ЭЭГ и видео поведения пациента.

По информации областного управления здравоохранения, синхронная запись электроэнцефалограммы и видеоизображения пациента позволяет четко сопоставить неврологические симптомы (движения, тики, нарушения сознания) с картиной ЭЭГ и сделать вывод о том, являются ли эти феномены эпилептическими или нет. В отличие от рутинной ЭЭГ продолжительная регистрация (мониторинг) позволяет выявлять изолированные по временной шкале (редкие) эпилептические феномены.

Видеомониторинг дневного или ночного сна позволяет не только дифференцировать парасомнии с ночными стертыми эпилептическими приступами, но и выявить такие феномены, как CSWS / ESES с когнитивной эпилептиформными дезинтеграцией.

Общество Здравоохранение Областная детская больница

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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