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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:01176

На Сумщине начала работу «горячая линия» для пострадавших от домашнего насилия

Как сообщает областной Департамент социальной защиты населения, сервис круглосуточно доступен по номеру 15-47.

Звонки бесплатны со стационарных и мобильных телефонов, являються анонимными и конфиденциальными.

Сотрудники «горячей линии» предоставляют информационные и юридические консультации мужчинам и женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей или по угрозы совершения такого насилия. То есть в случае необходимости человек получит практическую информацию, что делать и куда обращаться при обнаружении угрозы или уже существующей проблемы.

По указанному телефону можно получить психологическую помощь пострадавшим от домашнего насилия женщинам, мужчинам, детям.

Общество Горячая линия Домашнее насилие

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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