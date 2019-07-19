На Сумщине начала работу «горячая линия» для пострадавших от домашнего насилия Как сообщает областной Департамент социальной защиты населения, сервис круглосуточно доступен по номеру 15-47.

Звонки бесплатны со стационарных и мобильных телефонов, являються анонимными и конфиденциальными.

Сотрудники «горячей линии» предоставляют информационные и юридические консультации мужчинам и женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей или по угрозы совершения такого насилия. То есть в случае необходимости человек получит практическую информацию, что делать и куда обращаться при обнаружении угрозы или уже существующей проблемы.

По указанному телефону можно получить психологическую помощь пострадавшим от домашнего насилия женщинам, мужчинам, детям.