На Сумщине начала работу «горячая линия» для пострадавших от домашнего насилия

Звонки бесплатны со стационарных и мобильных телефонов, являються анонимными и конфиденциальными.
Сотрудники «горячей линии» предоставляют информационные и юридические консультации мужчинам и женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей или по угрозы совершения такого насилия. То есть в случае необходимости человек получит практическую информацию, что делать и куда обращаться при обнаружении угрозы или уже существующей проблемы.
По указанному телефону можно получить психологическую помощь пострадавшим от домашнего насилия женщинам, мужчинам, детям.
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