В Ромнах на водоеме спасли рыбака Сегодня, 14 февраля, в 13:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Ромны на р. Сула под лед провалился рыбак.

На место происшествия прибыло отделение дежурного караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части. Рыбаки сообщили, что с помощью лодки они пытались доплыть до потерпевшего, но через местами толстый лед, им не удалось этого сделать.

Подстраховывая свое передвижение, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приблизились к пострадавшему, разрубая лед перед лодкой, затянули рыбака на борт и доставили к берегу. Мужчина 1983 г.р. госпитализировали в Роменскую районную больницу.

Всего для оказания помощи привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Служба спасения «101» призывает граждан проявить здравый смысл и не выходить на тонкий лед и ни в коем случае не допускать на водоемы детей. Рыбакам надо осознать, что зимний сезон только начался. А поэтому нужно ждать того момента, когда лед укрепится и они смогут насладиться своим любимым хобби, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.