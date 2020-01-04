Сумская команда обыграла молодых «шахтеров»

Счет с пенальти уже на 3-й минуте открыли донетчане. Однако спусти 3 минуты Александр Лучик сравнял. На 13-й «Шахтер» снова впереди, на 16-й счет равный благодаря голу Сергея Загинайлова. На 28-й минуте Константин Пикуль выводить соперников вперед, забив автогол. На 30-й счет с нова равный, - гол на счету Агапова.
Во втором тайме был всего один гол, но в нашу пользу – отличился 17-летний Артем Шпиренок.
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