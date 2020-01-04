Сумская команда обыграла молодых «шахтеров» Сегодня, 14 февраля, в Счастливом под Киевом прошла контрольная игра между донецким «Шахтером» U21 и липоподолиснким «Альянсом».

Счет с пенальти уже на 3-й минуте открыли донетчане. Однако спусти 3 минуты Александр Лучик сравнял. На 13-й «Шахтер» снова впереди, на 16-й счет равный благодаря голу Сергея Загинайлова. На 28-й минуте Константин Пикуль выводить соперников вперед, забив автогол. На 30-й счет с нова равный, - гол на счету Агапова.

Во втором тайме был всего один гол, но в нашу пользу – отличился 17-летний Артем Шпиренок.