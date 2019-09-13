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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31264

Полиция разыскивает 80-летнего без вести пропавшего сумчанина (фото)

Игорь Федорович Карпенко, 80 лет, проживал в городе Сумы. По словам его родственников, которые обратились в полицию с заявлением о розыске, последний раз они общались с пенсионером в августе прошлого года.

На вид пожилому мужчине около 80 лет, ростом 160-165 см., Среднего телосложения, волосы вьющиеся, седые.

Работники полиции разыскивают пенсионера и надеются на помощь неравнодушных граждан. Если вы узнали человека на фото, или вам известна информация, которая поможет в розыске Карпенко Игоря Федоровича, просьба сообщить об этом в Сумской отдела полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21, телефоны: (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или по спецлинии «102», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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