Полиция разыскивает 80-летнего без вести пропавшего сумчанина (фото)

На вид пожилому мужчине около 80 лет, ростом 160-165 см., Среднего телосложения, волосы вьющиеся, седые.
Работники полиции разыскивают пенсионера и надеются на помощь неравнодушных граждан. Если вы узнали человека на фото, или вам известна информация, которая поможет в розыске Карпенко Игоря Федоровича, просьба сообщить об этом в Сумской отдела полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21, телефоны: (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или по спецлинии «102», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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