Полиция разыскивает 80-летнего без вести пропавшего сумчанина (фото) Игорь Федорович Карпенко, 80 лет, проживал в городе Сумы. По словам его родственников, которые обратились в полицию с заявлением о розыске, последний раз они общались с пенсионером в августе прошлого года.

На вид пожилому мужчине около 80 лет, ростом 160-165 см., Среднего телосложения, волосы вьющиеся, седые. Работники полиции разыскивают пенсионера и надеются на помощь неравнодушных граждан. Если вы узнали человека на фото, или вам известна информация, которая поможет в розыске Карпенко Игоря Федоровича, просьба сообщить об этом в Сумской отдела полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21, телефоны: (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или по спецлинии «102», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.