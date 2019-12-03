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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09185

Сумской дзюдоист принес «бронзу» чемпионата Украины Днепру

Сегодня, 14 февраля, в Днепре завершился чемпионат Украины по дзюдо среди спортсменов до 21 года.

Во второй день соревнований представители Сумщины не завоевали ни одной медали. Однако в весе до 100 кг «бронзу» взял воспитанник КДЮСШ «Сумы» Игорь Басанец, выступающий за Днепр.

В итоге после двух дней соревнований сумчане оказались на 15-ом месте в общекомандном зачете с 1 бронзой, двумя 7-ми и 1 девятым местом.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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