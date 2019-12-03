Сумской дзюдоист принес «бронзу» чемпионата Украины Днепру

Во второй день соревнований представители Сумщины не завоевали ни одной медали. Однако в весе до 100 кг «бронзу» взял воспитанник КДЮСШ «Сумы» Игорь Басанец, выступающий за Днепр.
В итоге после двух дней соревнований сумчане оказались на 15-ом месте в общекомандном зачете с 1 бронзой, двумя 7-ми и 1 девятым местом.
13 февраля в Днепре стартовал чемпионат Украины по дзюдо среди спортсменов до 21 года....
30-31 января во Львове проходил чемпионат Украины по дзюдо среди кадетов до 18 лет....
На выходных в Нежине (Черниговская обл.) проходил Международный детский турнир по дзюдо «Sparta Cup»....
8 декабря во Львове прошел Международный турнир среди ветеранов-мастеров по дзюдо....
30 ноября в Киеве состоялся Всеукраинский турнир ДЮСШ «Иппон» по дзюдо среди юношей 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 г.р....