Сумской дзюдоист принес «бронзу» чемпионата Украины Днепру Сегодня, 14 февраля, в Днепре завершился чемпионат Украины по дзюдо среди спортсменов до 21 года.

Во второй день соревнований представители Сумщины не завоевали ни одной медали. Однако в весе до 100 кг «бронзу» взял воспитанник КДЮСШ «Сумы» Игорь Басанец, выступающий за Днепр.

В итоге после двух дней соревнований сумчане оказались на 15-ом месте в общекомандном зачете с 1 бронзой, двумя 7-ми и 1 девятым местом.