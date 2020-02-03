«Сумчанка» обыграла чемпиона Англии В Гааге (Нидерланды) завершился первый день Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд.

В турнире участвуют 8 лучших команд Европы, среди них и МСК «Сумчанка». После ничьей против хозяек турнира в первом туре, во втором наши девчата разгромили чемпионок Англии East Grinstead 5:1. За наших забивали Ольга Гончаренко – 3, Юлия Шевченко и Виктория Стеценко.

Во второй игре группы А нидерландский hdm обыграл испанок из Club Campo de Madrid 6:2.

После двух туров хозяйки и наши лидируют в группе – по 7 очков, у остальных – по 2. Завтра сумчанки сыграют против испанок. Для выхода в полуфинал хватит даже некрупного проигрыша.

В группе В ХК «Минск» сыграл вничью с австрийским SV Arminen 2:2, а немецкий Düsseldorfer HC обыграл российкое «Динамо» из Электростали 6:3. Здесь немки с 10 очками уже в полуфинале, дальше – ХК «Минск» - 7 очков, SV Arminen – 3, «Динамо» - 2.