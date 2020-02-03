В Шостке поймали уличного грабителя В Шостке, проследив за молодой женщиной от магазина, злоумышленник напал на нее в безлюдном месте и отобрал сумку.

С заявлением об ограблении в полицию обратилась 26-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что возвращалась с работы домой, когда на нее у подъезда дома напал неизвестный. Он выхватил из ее рук сумку и скрылся. Кроме личный вещей, в сумке находился кошелек с 250 гривнами, ключи от квартиры и мобильный телефон.

Правоохранители подробно опросили заявительницу и сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

«Подозреваемый установили наши оперативные сотрудники, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 29 лет, он местный, имел ранее проблемы с законом. Выяснилось, что заявительницу он заметил у одного из магазинов в темное время суток. Проследил за ней и, выбрав подходящий момент, ограбил».

По словам подозреваемого, ему срочно нужны были деньги. Из сумки женщины он забрал лишь средства, которые затем потратил на продукты питания. Все остальное выбросил.

В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.