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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46444

Сумские хоккеистки пробились в полуфинал (+видео)

В Гааге (Нидерланды) продолжается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд.

Фото Сергея Кумера

В турнире принимают чемпионы восьми сильнейших стран Европы, в том числе МСК «Сумчанка». После ничью с хозяйками турнира hdm 2:2 и победы над англичанками из East Grinstead 5:1, сегодня наши играли против чемпиона Испании Club Campo de Madrid. Для прохода в полуфинал нашим было достаточно крупно не проиграть, испанкам – наоборот нужна была победа в 3 и более мячей.

Уже в первой четверти болельщики увидели аж 4 гола – по два с каждой стороны. За сумчанок отличились Ольга Гончаренко и Оксана Пономаренко. Во второй и третьей четверти соперницы забили три гола, поставив сумчанок в невыгодное положение. А на 34-й минуте ситуация стала катастрофической – 2:6. Однако Наши смогли сначала отквитать один гол – Юлия Шевченко, а затем дважды забить в пустые ворота, так как испанки выпустили вместо голкипера шестого полевого игрока. Тут забивали Екатерина Шокаленко и Екатерина Самоходченко.

В итоге 5:6 – поражение, которое вывело сумчанок в четверку лучших команд Европы. Сегодня вечером в полуфинале наши сыграют, скорее всего, с победителем другой группы – немецким Düsseldorfer HC, который сегодня обыграл беларуский ХК «Минск» 5:0. Обе команды вышли в полуфинал. В другом матче группы В российское «Динамо» из Электростали обыграло австрийский SV Arminen 3:1, но обе будут бороться за выживание в утешительной группе.

Спорт Индорхоккей Кубок европейских чемпионов по индорхоккею МСК Сумчанка

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