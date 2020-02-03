На Сумщине пьяный водитель попал в аварию Происшествие случилось около восьми вечера на автотрассе Кипти – Глухов - Бачевск, вблизи села Буйволово Кролевецкого района.

51-летний водитель легковушки ВАЗ-21013 ни избрал безопасную скорость движения и допустил наезд на отбойник. Мужчина чудом избежал смерти или увечья - отбойник, пробив моторный отсек и повредив руль, выбил водительскую дверь. Гражданин покинул машину через переднюю пассажирскую дверцу и пошел домой пешком. Именно тогда его и остановили сотрудники кролевецкой полиции, вызванные на место ДТП случайными свидетелями.

Как установили правоохранители, гражданин, кроме того, что был пьян, еще и не имел прав на управление машиной.

На него были составлены административные протоколы по признакам ч.1 ст. 124, ч.1 ст. 130 и ч. 1 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В этом месте за последние годы произошло несколько смертельных ДТП, когда отбойник буквально прошивал насквозь автомобили.