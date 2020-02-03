На Сумщине фейковая соцработница выманила у пенсионера все его деньги Жертвой новой схемы стал 86-летний житель Лебединщины. Незнакомка, которая позвонила ему на мобильный и представилась работником департамента соцполитики, предложили ему компенсировать почти 200 тыс. гривен, потраченных им около четырех лет назад на лекарства.

По словам собеседницы, если заказанные пенсионером лекарства не дали своего эффекта, то она может предложить ему стопроцентную компенсацию – 179 000 гривен. Для получения этой суммы ему нужно было перечислять 11 000 гривен на указанный ею счет. Однако у дедушки такой суммы не было, и он перевел 8550 гривен - все имеющиеся у него сбережения.

Незнакомка пообещала, что компенсация будет начислена на счет пенсионера уже на следующий день, однако деньги, разумеется, так и не поступили.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины, следователи выясняют личность «работницы департамента соцполитики» и ее местонахождение.

Полиция снова предупреждает граждан о необходимости быть внимательными и осмотрительными, взвешивать всю информацию, получаемую от незнакомых телефонных собеседников, особенно если речь заходит о деньгах. И, конечно, предупреждать своих пожилых родственников, чтобы они не доверяли слишком заманчивым обещаниям и малопонятным предложениям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.