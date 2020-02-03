В Сумах зарезали человека

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, правоохранители получили информацию об этом событии от скорой помощи. Предварительным осмотром установлено, что мужчина умер от ножевого ранения грудной клетки. По данному факту открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), пишет Sumy.Today.
Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины с инвалидностью....
По ходатайству Роменской местной прокуратуры в четверг, 13 февраля, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 22-летнему жителю Роменского...
Роменской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении 22-летнему жителю Роменского района, который избил до смерти своего знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры...
Апелляционный суд оставил без изменений приговор Белопольского суда....
Прокуратура отстояла справедливое наказание для сумчанина, унесшего жизнь бывшего отчима....