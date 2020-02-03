В Сумах зарезали человека Сегодня, 15 февраля, в Сумах в квартире дома на улице Металлургов обнаружили тело сумчанина 1974 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, правоохранители получили информацию об этом событии от скорой помощи. Предварительным осмотром установлено, что мужчина умер от ножевого ранения грудной клетки. По данному факту открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), пишет Sumy.Today.