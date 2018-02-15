В Сумах почтили «афганцев»

В торжествах приняли участие руководители области и города, депутаты областного совета, руководители правоохранительных структур, ветераны Афганистана, представители ветеранских общественных организаций, участники боевых действий на территории других государств, матери погибших воинов, священнослужители, представители общественности.
Обращаясь к ветеранам Афганистана, почетные гости в речах утверждали почет и уважение мужественным землякам, которым пришлось нести нелегкую военную службу в горячих точках планеты.
Настоятель храма Иоанна-воина Евгений Феденко провел молебен по погибшим. Далее присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь во время боевых действий в разных странах, а также воинов, погибших на востоке Украины, и возложили цветы к Мемориалу.
Торжественным маршем прошли воспитанники Лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой им. Хартиненко и военнослужащие 27 артиллерийской бригады.
Торжества продолжились в областной филармонии, пишет сайт облсовета.
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