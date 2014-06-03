Сумские власти поздравили 95-летнего освободителя Сум мэрской благодарностью

Приветствуя от имени городского головы Александра Лысенко и всей громады сумчанина с днем рождения, заместитель городского головы, управляющий делами исполнительного комитета Степан Пак пожелал Афанасию Чернобаеву крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручил благодарность городского головы и нагрудный знак отличия за активную гражданскую деятельность, социальную защиту ветеранов военной службы, патриотическое воспитание молодежи.
Вспоминая прожитое, Афанасий Чернобаев сказал, что всего больше запомнилась в памяти война, куда он попал 18-летним юношей. С сентября 1943 по май 1945 года он участвовал в боевых действиях II Мировой войны в составе I Украинского фронта. Дороги войны привели в Сумскую область, которой суждено впоследствии стать для сибиряка Афанасия Чернобаева второй родиной.
Подвиги ветерана отмечены многочисленными наградами.
После войны он учился в Харьковском военно-танковом училище и педагогическом институте г. Благовещенск. После переезда в Сумы преподавал в артиллерийском училище, где проработал почти 30 лет.
Сегодня подполковник в отставке Афанасий Чернобаев является активным участником ветеранского движения, проводит уроки мужества в общеобразовательных учебных заведениях города, собственным примером воспитывая подрастающее поколение в духе патриотизма и достоинства.
7 декабря, на 99-м году ушёл из жизни один из старейших жителей Шостка, ветеран Велеикой отечественной войны, бывший начальник отдела...
На девяносто восьмом году ушла из жизни участница боевых действий, партизанская медсестра Мария Лазаревна Деркач....
Закончился земной путь полного кавалера ордена Славы Николая Семеновича Фостенко....
23 февраля конотопчанин, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер трех орденов Славы Николай Семенович Фостенко отметил свое 90-летие....
28 мая исполнилось 100 лет инвалиду Великой Отечественной войны, сумчанину Никите Цебенко....