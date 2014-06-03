Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07350

Сумские власти поздравили 95-летнего освободителя Сум мэрской благодарностью

Житель Сумской городской объединенной территориальной громады, ветеран Второй мировой войны Афанасий Чернобаев празднует сегодня 95-летие.

Приветствуя от имени городского головы Александра Лысенко и всей громады сумчанина с днем рождения, заместитель городского головы, управляющий делами исполнительного комитета Степан Пак пожелал Афанасию Чернобаеву крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручил благодарность городского головы и нагрудный знак отличия за активную гражданскую деятельность, социальную защиту ветеранов военной службы, патриотическое воспитание молодежи.

Вспоминая прожитое, Афанасий Чернобаев сказал, что всего больше запомнилась в памяти война, куда он попал 18-летним юношей. С сентября 1943 по май 1945 года он участвовал в боевых действиях II Мировой войны в составе I Украинского фронта. Дороги войны привели в Сумскую область, которой суждено впоследствии стать для сибиряка Афанасия Чернобаева второй родиной.

Подвиги ветерана отмечены многочисленными наградами.

После войны он учился в Харьковском военно-танковом училище и педагогическом институте г. Благовещенск. После переезда в Сумы преподавал в артиллерийском училище, где проработал почти 30 лет.

Сегодня подполковник в отставке Афанасий Чернобаев является активным участником ветеранского движения, проводит уроки мужества в общеобразовательных учебных заведениях города, собственным примером воспитывая подрастающее поколение в духе патриотизма и достоинства.

Общество Ветеран Освободитель Сум

По тематике

В Шостке умер 98-летний ветеран войны
09.12.2019 15:22

В Шостке умер 98-летний ветеран войны

7 декабря, на 99-м году ушёл из жизни один из старейших жителей Шостка, ветеран Велеикой отечественной войны, бывший начальник отдела...

В Глухове умерла 97-летняя партизанская медсестра
23.05.2019 18:11

В Глухове умерла 97-летняя партизанская медсестра

На девяносто восьмом году ушла из жизни участница боевых действий, партизанская медсестра Мария Лазаревна Деркач....

На Сумщине ушел из жизни 90-летний кавалер Ордена славы
09.11.2015 15:53

На Сумщине ушел из жизни 90-летний кавалер Ордена славы

Закончился земной путь полного кавалера ордена Славы Николая Семеновича Фостенко....

На Сумщине кавалер трех орденов Славы отметил свой 90-летний юбилей
25.02.2015 12:14

На Сумщине кавалер трех орденов Славы отметил свой 90-летний юбилей

23 февраля конотопчанин, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер трех орденов Славы Николай Семенович Фостенко отметил свое 90-летие....

03.06.2014 10:27

Сумской ветеран отпраздновал 100-летний юбилей

28 мая исполнилось 100 лет инвалиду Великой Отечественной войны, сумчанину Никите Цебенко....

view counter

Статьи

Газовые новшества февраля
Вчера 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Як купувати безпечно в інтернеті
03.02.2020 16:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 19:00
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:00 19:30
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Кино Дружба
19-55 - 70 грн.
Italian Best Shorts: Кохання у Вічному місті (16+)
Italian Best Shorts: Кохання у Вічному місті (16+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.