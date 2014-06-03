Сумские власти поздравили 95-летнего освободителя Сум мэрской благодарностью Житель Сумской городской объединенной территориальной громады, ветеран Второй мировой войны Афанасий Чернобаев празднует сегодня 95-летие.

Приветствуя от имени городского головы Александра Лысенко и всей громады сумчанина с днем рождения, заместитель городского головы, управляющий делами исполнительного комитета Степан Пак пожелал Афанасию Чернобаеву крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручил благодарность городского головы и нагрудный знак отличия за активную гражданскую деятельность, социальную защиту ветеранов военной службы, патриотическое воспитание молодежи.

Вспоминая прожитое, Афанасий Чернобаев сказал, что всего больше запомнилась в памяти война, куда он попал 18-летним юношей. С сентября 1943 по май 1945 года он участвовал в боевых действиях II Мировой войны в составе I Украинского фронта. Дороги войны привели в Сумскую область, которой суждено впоследствии стать для сибиряка Афанасия Чернобаева второй родиной.

Подвиги ветерана отмечены многочисленными наградами.

После войны он учился в Харьковском военно-танковом училище и педагогическом институте г. Благовещенск. После переезда в Сумы преподавал в артиллерийском училище, где проработал почти 30 лет.

Сегодня подполковник в отставке Афанасий Чернобаев является активным участником ветеранского движения, проводит уроки мужества в общеобразовательных учебных заведениях города, собственным примером воспитывая подрастающее поколение в духе патриотизма и достоинства.