В Сумах убили инвалида

Сообщение о том, что в одной из квартир по улице Металлургов, 32А, обнаружен мертвым 46-летний мужчина, в дежурную часть поступило от медиков бригады «скорой помощи» около 12:30.
По указанному адресу немедленно выехали руководители ГУНП в области, Сумского отдела полиции, следственно-оперативная группа и криминалисты. Эксперты обнаружили на теле покойника признаки насильственной смерти.
Следователи по данному факту открыли в соответствии с ч.1 ст. 115 УК Украины уголовное производство, в рамках которого устанавливают все обстоятельства гибели мужчины и причастных к его смерти лиц.
Правоохранители обращаются ко всем гражданам, кому известна какая-либо информация, которая поможет следствию, сообщить об этом в Сумской отдела полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21, или по телефонам: (0542) 66-72-04, 66-72-05, (050) 407-31-02 или по спецлинии «102». Анонимность и конфиденциальность гарантируем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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