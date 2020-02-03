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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:42301

Сумчанка снова с «бронзой» кубка IBU

В рамках седьмого этапа Кубка IBU в итальянском Мартелл-валь-Мартелло состоялась женская спринтерская гонка.

Екатерина Бех и Анастасия Рассказова показали аналогичную стрельбу, допустив по 2 промаха на лежке и по одному - на стойке. При этом Катя выиграла заочную дуэль у коллеги по команде, показав и лучшую скорострельность, и более быстрый ход, пишет biathlon.com.ua.

Сумчанка Юлия Журавок и глуховчанка Анна Кривонос ошибок в стрельбе лёжа не допустили, что позволило обеим занять места в ТОП-20 промежуточного протокола. Передвигаясь по дистанции  приблизительно «в одни ноги», Юля немного выигрывала за счет более быстрой работы на огневом рубеже. Стрельба стоя Ане не удалась без промахов - один выстрел всё же спортсменка отправила мимо мишени. А вот Юлия и стойку отстреляла на «0» и помчалась к подиуму спринта. За ее спиной шла немка София Шнайдер, которая также чисто прошла оба рубежа. Но, не смотря на достаточный запас по времени, немецкая спортсменка не смогла его удержать, уступив на финише 2 секунды нашей спортсменке. Бронза!

Компанию украинке на пьедестале составили шведка и норвежка, столь же меткие, но немного более быстрые на лыжне. Элизабет Хогберг праздновала победу, а за Сюннёве Сулемдал осталось второе место в гонке.

Спринт. Женщины

1.  Элизабет Хогберг  (0+0)  21:59,7

2.  Сюннёве Сулемдал  (0+0)  +19,0

3.  Юлия Журавок  (0+0)  +36,8

...

30.  Екатерина Бех  (2+1)  +1:43,6

47.  Анна Кривонос  (0+1)  +2:29,0

57.  Анастасия Рассказова  (2+1)  +2:56,7

Спорт Биатлон Юлия Журавок

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