Сумские баскетболисты победили мариупольских Сегодня, 15 февраля, в Сумах прошла первая игра 14-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд высшей лиги.

На паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57) встречались БК «СумДУ» и БК «Маруиполь». Начало встречи было равным, но затем гости захватили инициативу, преимущество доходило до 11 очков. Дальше две четверти сумчане пытались догнать соперников. А в четвертой гости подсели, так что хозяева довели игру до логичной победы 85:77 (16-25, 17-12, 22-20, 30-20).

Лучшими в составе наших были: Илья Кабацюра – 21 очко + 8 подборов, Игорь Стародуб – 19 очков + 8 подборов + 10 передач, Григорий Алтухов – 18 очков + 5 подборов + 7 передач…

Завтра повторная игра начнется в 12.00.