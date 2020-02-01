Сумские баскетболисты победили мариупольских

На паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57) встречались БК «СумДУ» и БК «Маруиполь». Начало встречи было равным, но затем гости захватили инициативу, преимущество доходило до 11 очков. Дальше две четверти сумчане пытались догнать соперников. А в четвертой гости подсели, так что хозяева довели игру до логичной победы 85:77 (16-25, 17-12, 22-20, 30-20).
Лучшими в составе наших были: Илья Кабацюра – 21 очко + 8 подборов, Игорь Стародуб – 19 очков + 8 подборов + 10 передач, Григорий Алтухов – 18 очков + 5 подборов + 7 передач…
Завтра повторная игра начнется в 12.00.
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