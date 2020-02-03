Сумчанин претендует на звание лучшего легкоатлета Украины в январе

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться трети всех голосов.
Голосование продлится до 19:00 воскресенья, 16 февраля.
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