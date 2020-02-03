Сумчанин претендует на звание лучшего легкоатлета Украины в январе Федерация легкой атлетики Украины приглашает принять участие в голосовании по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины январе 2020-го года.

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться трети всех голосов. Голосование продлится до 19:00 воскресенья, 16 февраля. Среди претендентов сумчанин Игорь Мусиенко, который победил в толкании ядра на командном чемпионате Украины в помещении (19,68 м).