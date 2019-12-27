В Сумах провели романтический забег

Бегали парами и поодиночке в городском парке им. Кожедуба. Всего на старт вышли 26 человек, в том числе три пары.
Лучшими стали:
Мужчины:
1. Сергей Тарабан – 18:20
2. Константин Кисиленко – 19:16
3. Максим Божко – 20:43
Женщины:
1. Александра Прокопенко – 23:47
2. Оксана Усова – 24:40
3. Мария Федорченко – 27:41.
Пары:
1. Рудаковы – 26:51
2. Касьян – 30:41
3. Шалена парочка – 38:52
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