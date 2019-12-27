В Сумах провели романтический забег Сегодня, 15 февраля, сразу после Дня Святого Валентина в Сумах провели забег Love RUN 5K.

Бегали парами и поодиночке в городском парке им. Кожедуба. Всего на старт вышли 26 человек, в том числе три пары.

Лучшими стали:

Мужчины:

1. Сергей Тарабан – 18:20

2. Константин Кисиленко – 19:16

3. Максим Божко – 20:43

Женщины:

1. Александра Прокопенко – 23:47

2. Оксана Усова – 24:40

3. Мария Федорченко – 27:41.

Пары:

1. Рудаковы – 26:51

2. Касьян – 30:41

3. Шалена парочка – 38:52