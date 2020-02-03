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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:37244

Сумские хоккеистки сыграют за «бронзу»

В Гааге (Нидерланды) завершились полуфинальные матчи Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд.

Фото Сергея Кумера

В турнире принимают участие восемь чемпионов сильнейших команд Европы, в том числе чемпион Украины МСК «Сумчанка».

В полуфинале наша команда противостояла чемпиону Германии Düsseldorfer HC. Первая четверть оказалось «сухой». В начале второй сумчанки открыли счет, - отличилась Ольга Гончаренко. Однако спустя минуту немки сравняли. А в начале третьей десятиминутки вышли вперед. На 26-й минуте Юлия Шевченко забила второй гол «Сумчанки». Однако спустя три минуты немки снова впереди. В заключительной четверти могли забить обе команды, но не смогли. В итоге 3:2 в пользу дюссельдорфок.

Завтра пройдут игры за 3-е место и финал. «Сумчанка» встретится с ХК «Минск» (Беларусь), который проиграл свой полуфинал нидерландскому hdm 3:6. В финале немки сыграют с нидерландками.

Спорт Индорхоккей Кубок европейских чемпионов по индорхоккею МСК Сумчанка

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