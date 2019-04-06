Сумские фигуристы отличились в Богуславе

Воспитанники Сумской ДЮСШ «Чемпион» завоевали несколько кубков и медалей.
Победителями соревнований стали:
- Полуляшенко Алла - категория Pre-Bronze 2007-2008;
- Свистунова Елизавета - категория Intermediate 2007-2008;
- Карпенко Анна - категория Pre-Bronze 2009-2010;
- Свистунова Варвара - категория Intermediate 2011-2012;
- Каравай Эмилия и Полуляшенко Алла - категория Duet.
Серебро получили:
- Иземенко Захар - категория Pre-Bronze 2009;
- Косенко София - категория Pre-Bronze 2007-2008;
- Жукова Анастасия - категория Pre-Bronze 2009-2010.
Бронзовую награду завоевала Курочкина Арина в категории Pre-Bronze 2007-2008.Подготовила спортсменов тренеры Светлана Каравай и Анна Оласюк.
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