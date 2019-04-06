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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские фигуристы отличились в Богуславе

15 февраля на Киевщине прошел первый день соревнований BOGUSLAV OPEN CUP 2020 по фигурному катанию.

Воспитанники Сумской ДЮСШ «Чемпион» завоевали несколько кубков и медалей.

Победителями соревнований стали:

- Полуляшенко Алла - категория Pre-Bronze 2007-2008;

- Свистунова Елизавета - категория Intermediate 2007-2008;

- Карпенко Анна - категория Pre-Bronze 2009-2010;

- Свистунова Варвара - категория Intermediate 2011-2012;

- Каравай Эмилия и Полуляшенко Алла - категория Duet.

Серебро получили:

- Иземенко Захар - категория Pre-Bronze 2009;

- Косенко София - категория Pre-Bronze 2007-2008;

- Жукова Анастасия - категория Pre-Bronze 2009-2010.

Бронзовую награду завоевала Курочкина Арина в категории Pre-Bronze 2007-2008.Подготовила спортсменов тренеры Светлана Каравай и Анна Оласюк.

Спорт Фигурное катание

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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