Сумские теннисисты уступили полтавчанам

В спортзале Сумского Центра ПТО (бывшее ПТУ № 2) «Теннисная академия» принимала полтавскую ТТ ТЕАМ. Игра звершилась победой гостей 1:3 (Тужилин 3:0 Скок, Мельник 0:3 Левшин, Губенко 0:3 Цыбулин, Тужилин 1:3 Левшин).
Ответная пройдет через месяц в Полтаве.
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