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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские теннисисты уступили полтавчанам

15 февраля в Сумах прошел первый полуфинальный матч Суперлиги клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди мужчин.

В спортзале Сумского Центра ПТО (бывшее ПТУ № 2) «Теннисная академия» принимала полтавскую ТТ ТЕАМ. Игра звершилась победой гостей 1:3 (Тужилин 3:0 Скок, Мельник 0:3 Левшин, Губенко 0:3 Цыбулин, Тужилин 1:3 Левшин).

Ответная пройдет через месяц в Полтаве.

В другом полуфинале сыграют киевская «Фортуна» и черниговский «Пасавто».

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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