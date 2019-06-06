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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Тростянецкий силач отличился в Киеве

Тростянецкий гиревик Андрей Горовой - победитель Всеукраинских соревнований «Гвардейский рывок».

14-16 февраля в Киеве состоялись всеукраинские соревнования по гиревому спорту «Гвардейский рывок», которые собрали более 150 участников. Проходили соревнования в спортивном комплексе Национального университета биоресурсов и природопользования.

Как соревновательное упражнение рывок (Р-12) появился недавно, но уже стал популярным среди спортсменов. Суть упражнения заключается в рывке гири (32, 24, 16) за 12 минут с произвольной сменой рук. Андрей в категории +95 кг занял первое место, выполнив 236 подъемов гири 32 кг. Следующие соревнования Андрея - чемпионат Украины, который состоится в конце марта в г. Житомир.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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