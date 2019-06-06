Тростянецкий силач отличился в Киеве Тростянецкий гиревик Андрей Горовой - победитель Всеукраинских соревнований «Гвардейский рывок».

14-16 февраля в Киеве состоялись всеукраинские соревнования по гиревому спорту «Гвардейский рывок», которые собрали более 150 участников. Проходили соревнования в спортивном комплексе Национального университета биоресурсов и природопользования.

Как соревновательное упражнение рывок (Р-12) появился недавно, но уже стал популярным среди спортсменов. Суть упражнения заключается в рывке гири (32, 24, 16) за 12 минут с произвольной сменой рук. Андрей в категории +95 кг занял первое место, выполнив 236 подъемов гири 32 кг. Следующие соревнования Андрея - чемпионат Украины, который состоится в конце марта в г. Житомир.