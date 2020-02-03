Сумские хоккеистки с бронзой кубка европейских чемпионов В Гааге (Нидерланды) завершается розыгрыш кубка европейских чемпионов среди женских команд.

Сегодня, 16 февраля, проходят решающие матчи. В матче за «бронзу» сошлись МСК «Сумчанка» и ХК «Минск» (Беларусь). Первая четверть завершилась с минимальным преимуществом наших, - на 9-й минуте счет открыла Виктория Стеценко. В начале второй 10-минутки беларуски сравняли, однако наши забили три – Марина Виноградова (14-я минута) и дважды Ольга Гончаренко (18 и 20). В конце третьей четверти соперницы сократили отставание до минимума, а в обе четвертой - команды забили по два мяча. За наших – Екатерина Шокаленко (33) и Ольга Гончаренко (39), оформившая хет-трик.

В итоге 6:5 – победа за украинками, которые взяли третье место.