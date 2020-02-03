Сумской скороход отличился в Анталье

Сумской скороход Сергей Светличный с результатом 1:21:36 занял второе место. Подготовил спортсмена тренер Алексей Шелест.
Еще один наш Игорь Главан занял 6-е место – 1:22:29. Антон Радько – 11-й.
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