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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35331

Сумские полицейские уже раскрыли вчерашнее убийство инвалида

Напомним: убийство произошло вчера, 15 февраля, в Сумах, в одной из квартир по улице Металлургов, 32А. Там был найден мертвым 46-летний мужчина, на теле которого эксперты обнаружили ножевое ранение грудной клетки.

Следователи Сумского отдела полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины. Оперативники начали ряд поисковых мероприятий, чтобы восстановить ход событий, которые привели к смерти потерпевшего, и найти лицо, причастное к убийству. И за неполные сутки поисков вышли на след 43-летнего сумчанина, который ранее уже имел неприятности с законом. В момент задержания он был пьян, однако в содеянном сознался, и подробно рассказал обо всех обстоятельствах совершенного убийства.

По его словам, до вчерашнего дня он не был знаком с потерпевшим. Подошел к мужчине в инвалидной коляске, потому что увидел, что одно из колесиков застряло, а потому необходимо было посторонняя помощь. На предложение помочь тот согласился. Затем новый знакомый доставил мужчину домой. Завязалась беседа, хозяин предложил гостю выпить. Мужчину общались за рюмкой определенное время, а потом поссорились. И гость схватился за нож.

Покидая квартиру, злоумышленник прихватил с собой ноутбук убитого и его мобильный. Первый сразу отнес и сдал в ломбард, а телефон через несколько часов просто потерял.

Оперативники во время санкционированного обыска жилья подозреваемого нашли чехол от телефона потерпевшего, а из ломбарда изъяли ноутбук.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи готовят материалы на объявление ему подозрения в содеянном убийстве и ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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