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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:42151

Сумские баскетболисты снова сильнее мариупольцев

Сегодня, 16 февраля, в Сумах прошла повторная игра 14-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге между БК «СумДУ» и БК «Мариуполь».

В отличие от первой игры, теперь первая четверть была равной, а дальше наши наращивали преимущество, которое в четвертой десятиминутке достигло 28 очков. В концовке гости немного подровняли, но более чем уверенная победа была за сумчанами 96:73 (18-17, 26-14, 30-23, 22–19).

Лучшим на паркете в составе сумчан были: Григорий Алтухов – 23 очка + 6 подборов, Никиита Мызь – 21 очко + 7 передач, Илья Кабацюра – 14 очков + 6 подборов, Александр Белла – 13 очков + 12 подборов, Игорь стародуб – 10 очков + 7 передач…

Все матчи тура в группе 1:

«Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5» (Днепр) – «Кремень-КДЮСШ-2» (Кременчуг) 20:0, 20:0 (технические победы)

БК «СумДУ» (Сумы) – БК «Мариуполь» (Мариуполь) 85:77, 96:73

«Инваспорт-ДОС ДЮСШ» (Днепр) – «Hико-Баскет» (Николаев) 63:77, 56:83

После 14 тура лидирует «Кривой Рог – Прометей-2» - 46 очков (22 победы и 2 поражения), дальше – «Нико-Баскет» - 44 (20-4), «СумДУ» - 41 (17-7)…

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